Fiorentina a caccia di un difensore. Gazzetta: “Occhio al “solito” Becao, può lasciare il Fenerbahce”

Attenzione anche al “solito” Rodrigo Becao ora la Fenerbahçe. Il suo nome era già uscito nelle scorse settimane e in queste ore anche dalla Turchia rilanciano un interesse della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
30 Dicembre · 09:04
TAG:BecaoFiorentina
