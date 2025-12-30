30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Fiorentina a caccia di un difensore. Gazzetta: "Occhio al "solito" Becao, può lasciare il Fenerbahce"

Fiorentina a caccia di un difensore. Gazzetta: “Occhio al “solito” Becao, può lasciare il Fenerbahce”

Il suo nome era già uscito nelle scorse settimane

Attenzione anche al “solito” Rodrigo Becao ora la Fenerbahçe. Il suo nome era già uscito nelle scorse settimane e in queste ore anche dalla Turchia rilanciano un interesse della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

