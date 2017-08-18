Dal Portogallo, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Benfica per Dragowski di 2 milioni di euro
Secondo quanto riportato da "A Bola" la società viola punta su Dragowski per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Sportiello
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 17:34
Secondo quanto riportato da A Bola, quotidiano portoghese, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Benfica di 2 milioni per Dragowski. Secondo quanto scritto il direttore generale Corvino non si vuole privare del portiere polacco dato che la Fiorentina punta su di lui per il ruolo di vice Sportiello.