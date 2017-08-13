Dalla Polonia, il Benfica vuole Dragowski e offre 2 milioni, la Fiorentina ne chiede 3. Chiusura vicina

Il Benfica vuole il portiere polacco della Fiorentina. L'accordo potrebbe arrivare presto. Già finita L'avventura di Dragowski a Firenze?

Secondo quanto riportato dal portale polacco Sport.pl il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski sarebbe seriamente nel mirino del Benfica cha ha presentato un'offerta alla società viola di 2 milioni di euro mentre Corvino per il portiere polacco chiede almeno 3 milioni. Non sembra lontano un accordo tra le parti con Dragowski sempre piu lontano da Firenze.