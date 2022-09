La Juventus affonda e Vlahovic è un disastro: “Sarebbe stato meglio toglierlo dal campo, disperso”

Brutta sconfitta per 2-1 della Juventus in casa contro il Benfica nella seconda giornata del gruppo H di Champions League. La prova di Dusan Vlahovic non è stata positiva e La Gazzetta dello Sport evidenzia come si sia fatto “imbrigliare da Antonio Silva, che ci mette poco a prendergli le misure e non tira mai in porta. A secco da 3 partite: che differenza con Milik”. Per il Corriere dello Sport “a essere sostituito doveva essere lui e non Milik. La porta quasi non la guarda”, mentre Tuttosport è ancora più duro: “Nervoso, non gli riesce niente, confermandosi in un momento nero. In preoccupante involuzione”. Un po’ più morbido il Corriere della Sera: “Disperso, come una valigia a Heathrow. Attenuante: dentro l’area, vede pochissimi palloni”, con TuttoJuve che torna a bocciarlo categoricamente: “Sembra soffrire Milik che fa i suoi stessi movimenti, lo si vede poco o nulla fino al gol in fuorigioco”. Infine la valutazione di TMW: “In crisi d’identità. Spalle alla porta è irriconoscibile, in profondità perde ogni scontro con Otamendi che non è certo Jacobs. E’ un caso aperto”. Lo riporta TMW

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 4

