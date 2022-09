Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabiano Parisi sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. La Fiorentina, l’Inter e la Juventus sono in prima fila per lui, ma l’Empoli, dopo i no rifilati in estate, è convinto che il costo del suo cartellino possa raddoppiare fino a toccare i 20 milioni.

