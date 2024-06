Colpo alla Joaquin in arrivo dal Portogallo? Occasione Joao Mario per Pradè

Piazzato con Kean un importante tassello in attacco, la Fiorentina guarda ora al centrocampo e starebbe pensando di riportare in Italia Joao Mario del Benfica. Il centrocampista, 31 anni, ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 5-10 milioni di euro.

Con i portoghesi ha messo a segno 36 gol e 26 assist in 147 partite.

Il giocatore piace molto al nuovo allenatore dei toscani, Raffaele Palladino, che lo ritiene un profilo molto versatile da collocare sia come mezzala nel 3-5-2 sia da trequartista nel 3-4-2-1.

Mario è in grado anche di agire anche come esterno d’attacco nel 4-3-3 ed ha già giocato in Serie A come già accennato, con la maglia dell’Inter: non fortunatissima l’esperienza milanese per lui, dati i soli 4 gol e 13 assist totalizzati in 69 incontri.

A questo punto andrà compresa anche l’intenzione del Benfica che lo ha sempre ritenuto un elemento cardine per il progetto tecnico delle ultime stagioni.

Lo riporta blastingnews.com

