Teotino: “Kean è una scommessa, da troppo tempo lo aspettiamo, deve metterci la testa”

Il giornalista ed ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha detto la sua a Sky Sport sull’acquisto da parte dei viola di Moise Kean:

“Kean è una scommessa su un giocatore con potenzialità superiori rispetto agli attaccanti che la Fiorentina ha preso in passato. Io sono per il si. E’ giovane, ha mezzi tecnici. Quest’anno ha giocato molto poco non solo per colpa sua, ma anche per un bruttissimo infortunio. La Juve aveva tanti attaccanti, è esploso Yildiz. E’ la sua ultima occasione. Da troppo tempo lo aspettiamo, la sua unica stagione positiva è stata quella con il Psg. Dimostra che sa stare in una grande squadra. Deve metterci la testa”

