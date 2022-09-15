Cassano demolisce Allegri: "Il Benfica li ha presi in giro, loro hanno idee, alla Juventus non c'è niente"

Antonio Cassano ha parlato il giorno dopo della sconfitta della Juventus in Champions League contro il Benfica

Il giorno dopo del fallimento Juventus in Champions League per la seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro il Benfica, Antonio Cassano ha parlato cosi su Allegri, che il calciatore ha sempre criticato per quanto fatto vedere nell'ultimo anno e mezzo in bianconero. Le sue parole:

"Il dato di fatto è questo, prima diceva che bisognava essere bruttini e vincenti, adesso non riesce a vincere nemmeno più. Ieri è stata una partita perfetta per lui considerato il vantaggio di Milik dopo pochi minuti ma il Benfica per 80 minuti gli ha presi in giro, ha fatto possesso palla, non gli ha mai fatto prendere palla. Il Benfica a livello di ingaggi è 1/10 della Juventus, ma loro anno idee, alla Juventus non c'è niente. Allegri deve svegliarsi, è stata la partita più vergognosa dell'ultimo anno e mezzo. Il Benfica sembrava il Barcellona di Guardiola. Allegri aveva detto che la gara più importante era il Benfica, piatto servito, adesso vediamo che altra scusa avrà"





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ITALIANO RISPONDE A EMRE

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