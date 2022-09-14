Italiano risponde a Emre: "Ha detto che la Fiorentina è favorita? Ma se sono loro in prima fascia"

Italiano ha voluto rispondere a Emre che ha cercato di spostare la pressione verso la Fiorentina nella gara di domani

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto al tecnico del Basaksehir, l'ex giocatore dell'Inter Emre, queste le parole dell'allenatore viola:

"Emre ci ha indicato come favoriti? Per me lo sono loro, dato che nel sorteggio sono di prima fascia. Abbiamo pensieri diversi, ma sono convinto che domani sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. La posta in palio è importante per tutti domani, cercheremo di vincere così come loro proveranno a puntare sul fattore campo. Sappiamo che sono in un momento positivo, ma ciò sprona ad avere l'attenzione che fa la differenza in Europa. Ci siamo accorti che nulla è scontato, bisogna dare il massimo e fare partite di livello con chiunque

Ho detto che i favoriti domani sono loro. Stanno vivendo un grandissimo inizio sia in campionato che in Conference, sono in salute e stanno bene, concedono pochissimo agli avversari. Hanno un'ottima proposta di calcio, giocatori di valore. Dobbiamo temere tutto, specie entusiasmo e autostima perché stanno facendo bene. Questo ci sprona ad avere grande attenzione".

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