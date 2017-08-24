Dalla Polonia: il Benfica vuole Dragowski, ma la Fiorentina non intende lasciarlo andare

Sia il club portoghese che il giocatore stanno spingendo per chiudere l'affare entro il prossimo 31 agosto

Secondo quanto riportato dai media polacchi, il Benfica non ha mollato la presa su Dragowski dopo aver ceduto Ederson al Manchester City. La Fiorentina non sembra interessata a lasciar partire il portiere, ma sia il club portoghese che il giocatore sono molto determinati e stanno spingendo per chiudere l'affare entro il prossimo 31 agosto.