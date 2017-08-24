Dalla Polonia: il Benfica vuole Dragowski, ma la Fiorentina non intende lasciarlo andare
Sia il club portoghese che il giocatore stanno spingendo per chiudere l'affare entro il prossimo 31 agosto
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 18:18
Secondo quanto riportato dai media polacchi, il Benfica non ha mollato la presa su Dragowski dopo aver ceduto Ederson al Manchester City. La Fiorentina non sembra interessata a lasciar partire il portiere, ma sia il club portoghese che il giocatore sono molto determinati e stanno spingendo per chiudere l'affare entro il prossimo 31 agosto.