Da Udine: “La Fiorentina ci prova per Beto. Proposto lo scambio con Cabral più conguaglio economico”

La Fiorentina ci prova per Beto. Stando quanto riportato da Tuttoudinese.it, il club viola vuole fare un tentativo per arrivare al centravanti portoghese in forza ai friulani. Affare complicatissimo – si legge -, per non dire impossibile visto che l’Udinese non si priverà del suo centravanti nella sessione di gennaio, ma i rumors di radiomercato dicono che la viola ci proverà lo stesso. I viola per convincere i bianconeri sono pronti ad offrire il cartellino di Cabral più un conguaglio economico.