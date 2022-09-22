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Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza

La Fiorentina torna a pensare ai rinforzi per il reparto offensivo, complice anche la sterilità mostrata sottoporta dalla squadra di Vincenzo Italiano. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Spo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 18:43
Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza - Foto Andrea Bressanutti/LaPresse 11 Dicembre 2021 - Udine, Italia Sport, Calcio Udinese vs Milan - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2021/2022 - Stadio Friuli. Nella foto: Beto (Udinese Calcio); gol 1-0 Photo Andrea Bressanutti/LaPresse
Foto Andrea Bressanutti/LaPresse 11 Dicembre 2021 - Udine, Italia Sport, Calcio Udinese vs Milan - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2021/2022 - Stadio Friuli. Nella foto: Beto (Udinese Calcio); gol 1-0 Photo Andrea Bressanutti/LaPresse
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Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza

La Fiorentina torna a pensare ai rinforzi per il reparto offensivo, complice anche la sterilità mostrata sottoporta dalla squadra di Vincenzo Italiano. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola avrebbe messo nel mirino Beto, bomber dell'Udinese e autore di 4 reti nelle prime 7 uscite stagionali dei bianconeri. Ma la concorrenza per l'attaccante portoghese è folta. Infatti - si legge - oltre i viola, anche NapoliBorussia Dortmund ed Everton si stanno interessando al centravanti in forza alla squadra friulana.

LA GIOIA DI BARAK: “FIORENTINA CLUB FANTASTICO, RITROVATI GLI STIMOLI GIUSTI. VIOLA PARK? UNA BOMBA”

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