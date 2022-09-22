Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza

La Fiorentina torna a pensare ai rinforzi per il reparto offensivo, complice anche la sterilità mostrata sottoporta dalla squadra di Vincenzo Italiano. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Spo...

La Fiorentina torna a pensare ai rinforzi per il reparto offensivo, complice anche la sterilità mostrata sottoporta dalla squadra di Vincenzo Italiano. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola avrebbe messo nel mirino Beto, bomber dell'Udinese e autore di 4 reti nelle prime 7 uscite stagionali dei bianconeri. Ma la concorrenza per l'attaccante portoghese è folta. Infatti - si legge - oltre i viola, anche Napoli, Borussia Dortmund ed Everton si stanno interessando al centravanti in forza alla squadra friulana.

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