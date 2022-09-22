La gioia di Barak: "Fiorentina club fantastico, ritrovati gli stimoli giusti. Viola Park? Una bomba"

Direttamente dal ritiro della Nazionale ceca, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha parlato ai microfoni di isport.blesk.cz della sua nuova avventura in viola: "A Firenze ho ritrovato...

Direttamente dal ritiro della Nazionale ceca, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha parlato ai microfoni di isport.blesk.cz della sua nuova avventura in viola: "A Firenze ho ritrovato i giusti stimoli, con un allenatore che mi ha schierato subito titolare. Inoltre la città è bellissima , con dei tifosi che vengono in massa a sostenerci. Italiano? Un allenatore offensivo che ama il possesso palla. Siamo quinti in Europa guardando questo dato, meglio di noi il City e pochi altri. Mi trovo davvero bene, sto migliorando fisicamente e mi sto ambientando al massimo. Il Viola Park? Una bomba, sarà uno dei centri sportivi più belli d'Europa. Simili a quello del Tottenham. Non vedo l'ora di entrarci, ho visto dei video, sarà favoloso".

https://www.labaroviola.com/antognoni-fiorentina-in-difficolta-possesso-palla-senza-finalizzazione-non-serve-a-nulla/187163/