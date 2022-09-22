Antognoni: "Fiorentina in difficoltà? Possesso palla senza finalizzazione non serve a nulla"
Giancarlo Antognoni ha parlato del momento della Fiorentina e anche in generale del campionato italiano a cui stiamo assistendo
La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Sportiva, queste le parole dell'ex dirigente viola:
"Alla Fiorentina c'è carenza di gol, ci sono giocatori che non stanno rendendo per come ci si aspettava, il possesso palle con percentuali oceaniche non servono a niente senza finalizzazione. Gli allenatori in crisi? Loro ci rimettono sempre per primi ma anche l'aspetto economico è da considerare, il biglietto lo pagherei per andare a vedere il Milan, fanno davvero un bel calcio, a Firenze non ho problemi perchè al Franchi entro gratis. Apprezzo l'Empoli per i suoi giovani"
GLI OCCHI DELLA JUVENTUS SU IGOR
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