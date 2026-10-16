Italiano show in Turchia: 15 partite e 12 vittorie con Besiktas. Vola anche in Europa League

Italiano vola in Turchia e i tifosi sono già pazzi di lui

È decisamente entusiasmante la partenza di Vincenzo Italiano con il suo Besiktas. L’ex allenatore della Fiorentina infatti ha numeri mostruosi in questi primi mesi da allenatore delle Aquile. In 15 partite ha messo a referto ben 12 vittorie tra campionato e coppa e sole 3 sconfitte, anche gli 0 pareggi che sono frutto della sua filosofia: “difendere bene, attaccare benissimo.”

Ieri con la vittoria in rimonta sull’Hoffenheim in trasferta per 2-3 il Besiktas si è issato al primo posto nella classifica di Europa League. Oltre al secondo posto nel campionato turco alle spalle del Fenerbahce che è avanti un solo punto. E giustamente i tifosi del Besiktas sono già pazzi di lui e lo dimostrano i continui cori fatti durante le partite