Probabile formazione Fiorentina: Brescianini nel mezzo. Njie e Pellegrino tornano dal 1'?

I probabili 11 che scenderanno in campo al Franchi di Firenze contro il Como

Dopo la sconfitta rimediata contro il Genoa, la Fiorentina è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico. Domani, domenica 18 ottobre, alle ore 15, al Franchi arriva il Como, in una sfida importante per ritrovare fiducia. Vanoli studia le possibili mosse per garantire maggiore equilibrio e solidità. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

Un 4-3-3 con maggiore equilibrio

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco dell’impianto di Campo di Marte schierandosi con un 4-3-3. Tra i pali riconfermato il capitano, De Gea, a destra dal 1' ancora una volta Jimenez, sulla corsia opposta potrebbe esserci Valdepenas, in ballottaggio con Viery. Al centro Ranieri è in dubbio, uno tra Pongracic e Viery potrebbe partire dunque titolare.

In mezzo al campo Fagioli e Ndour sicuri di una maglia dal 1’, a completare il reparto potrebbe essere inserito Brescianini per avere maggiore equilibrio. Fuori dai convocati Atta, il francese sta effettuando un lavoro di recupero per il sovraccarico funzionale all’addome, con il quale sta combattendo da qualche tempo. Tornerà solo quando sarà al 100%.

Nel tridente d’attacco a destra Mastantuono, a sinistra Njie, che si trova in un ottimo stato di forma e può in aggiunta rivelarsi prezioso con i suoi strappi. Al centro, dal 1’ si potrebbe rivedere Pellegrino che in questo inizio di campionato sta dando più garanzie rispetto a Beto, Vanoli ha però sottolineato in conferenza stampa che i due giocatori possono anche giocare insieme.