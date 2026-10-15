Criscitiello attacca: "Accoglienza a Mourinho fuori luogo, e tutto per una coppetta vinta come la Conference"

Durante la trasmissione 'Si Café', il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha attaccato la tifoseria romanista per l’accoglienza riservata a José Mourinho durante la partita Roma Real Madrid.

Durante la trasmissione 'Sì Cafè', il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha attaccato duramente la tifoseria romanista per l'accoglienza riservata a Jose Mourinho durante la partita di Champions League tra Roma e Real Madrid. "Resto veramente allibito per l'accoglienza dei tifosi giallorossi a Mourinho. Hanno dimostrato di essere una tifoseria piccola. Un'accoglienza così me la potevo aspettare una quindicina di anni fa dai tifosi interisi per il 'triplete' vinto, ma per una coppettina come la Conference, far diventare Mourinho "Dio sceso in terra" mi pare eccessivo. Non voglio offendere i tifosi della Roma, che sono fantastici e ieri si sono dimostrati una tifoseria straordinaria, ma la loro accoglienza per il mister era veramente fuori luogo; una roba senza senso".

"Poi ripeto, non vivo a Roma e non conosco come ragionano e che mentalità hanno, ma la scritta "il popolo tributa la gloria eterna" e tutto questo ripeto, per la Conference League è veramente troppo. Oltretutto Mourinho se n'è fregato proprio del tributo, quindi oltre il danno, anche la beffa per i tifosi, che quindi sono stati cornuti e mazziati. Si è preso 3 punti ed è rientrato al Bernabeu senza dire niente. Personalmente penso che tutti i calciatori e gli allenatori siano dei mercenari, lavorano per loro e cambiano la maglietta e club in base ai soldi e alle opportunità lavorative, ed è giusto che sia così. Chi sbaglia non è Mourinho, ma il tifoso della Roma che lo sta osannando per la coppetta. Bastava un applauso e un coro e avrebbero fatto comunque un bel gesto. Finisco con il dire che hanno mancato di rispetto anche a Gasperini che si sta facendo in quattro per far diventare grande la Roma".