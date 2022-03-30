Stadio, la Fiorentina vuole Le Normand, ma la valutazione altissima della Real Sociedad spaventa i viola

La Fiorentina continua a seguire Le Normand della Real Sociedad, che però ne fa una valutazione altissima perchè importante per la squadra

Il Corriere dello Sport torna a parlare della retroguardia della Fiorentina in chiave calciomercato. Uno dei profili che piace maggiormente dalla dirigenza guidata da Daniele Pradè è quello di Robin Le Normand, 25enne francese della Real Sociedad che nel campionato spagnolo, quest’anno, ha giocato tutti i minuti a disposizione. Forse proprio perchè è un perno fondamentale della squadra la valutazione è altissima, sui trenta milioni. La richiesta economica, spaventa e non poco il club viola

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