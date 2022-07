Nazione, Fiorentina su Le Normand se parte Milenkovic: il Real Sociedad chiede 30 milioni

Gli arrivi non sono finiti, considerato che probabilmente ci saranno delle uscite, con quella di Milenkovic che preoccupa di più. Trasferimento che non arriverebbe a sorpresa – il centrale serbo è da tempo sul piede di partenza –, ma certamente ci sarà la necessità di agire con tempismo. L’ultimo in ordine di tempo, almeno secondo quanto filtra dalla Spagna, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su Robin Le Normand, francese classe 1996, con il contratto in scadenza nel 2024. La valutazione del centrale di piede destro, che si è messo in luce con il Real Sociedad, è molto alta, sfiora i 30 milioni, ma è una trattativa che i viola sono pronti a mettere in piedi. Tutto, in ogni caso, dipenderà dall’inizio del domino legato alle mosse del Psg, che ha nel mirino sempre Skriniar. Ma l’Inter non sarebbe la sola interessata a Milenkovic. Lo scrive La Nazione.

