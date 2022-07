Nazione, Le Normand se va via Milenkovic servono 20-25 mln: idea prestito con diritto di riscatto

Dopo i botti, la pausa, ma sotto la cenere cova ancora il mercato della Fiorentina. A tenere banco è sempre la linea difensiva, anche se al momento, a breve, difficile prevedere la partenza di Milenkovic. Ecco perché gli uomini di mercato viola non hanno fretta. Le opzioni sono tante e a prezzi diversi, con formule eventuali di trasferimento da mettere in piedi. Come quella per Robin Le Normand, talento cristallino della Real Sociedad, vecchio pallino di Pradè, che ha una valutazione elevata che si aggira intorni a non meno di 20/25 milioni. L’eventuale formula potrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto non trascurabile. Sempre che il club spagnolo abbia intenzione di aprire una trattative. Lo scrive La Nazione.

