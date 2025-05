Corriere dello Sport duro: “Zaniolo? Avventura a Firenze fallimentare. Tre mesi di niente”

Le possibilità di vedere Nicolò Zaniolo in campo con la Fiorentina si fanno sempre più esigue: potrebbe scendere in campo contro il Betis o a Udine, ma resta improbabile, mentre un’eventuale presenza in finale di Conference appare quasi impossibile. Nonostante le rassicurazioni del tecnico Palladino sulla motivazione e il recupero del giocatore, le prestazioni del classe ’99 raccontano una realtà ben diversa, segnata da una condizione fisica tutt’altro che ottimale, più che da problemi caratteriali.

Dal punto di vista contrattuale, la Fiorentina aveva investito 3,2 milioni per il prestito oneroso dal Galatasaray, con un obbligo di riscatto a 15,5 milioni più 2 di bonus, legato a una soglia di presenze ormai non più raggiungibile. Il club viola mantiene comunque il diritto di riscatto, ma viste le condizioni fisiche e il rendimento del giocatore, l’ipotesi più probabile è che Zaniolo venga restituito al club turco senza ulteriori trattative.

L’avventura di Zaniolo a Firenze si sta quindi rivelando fallimentare: solo 13 presenze totali, molte delle quali inferiori ai dieci minuti, senza alcun gol o assist. Un bilancio amaro, soprattutto considerando le parole pronunciate all’arrivo, piene di speranza e voglia di rilancio. A tre mesi di distanza, l’esperienza in viola rischia di chiudersi senza alcun impatto sportivo rilevante, in netto contrasto con le ambizioni iniziali del giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.