La ricostruzione del Corriere dello Sport: “Zaniolo sa di averla fatta grossa, ha pianto dopo l’episodio”

Sono le 22.20 di lunedì sera: al Viola Park si respira un clima gioioso perché la Fiorentina baby ha appena battuto 2-1 la Roma qualificandosi per la finale scudetto. Zaniolo ha assistito alla partita, ha trascorso molto tempo all’interno del centro sportivo tra palestra e bar, dove era stato anche fotografato con un amico. Pochi minuti dopo il fischio finale decide di entrare negli spogliatoi, pare per un bisogno fisiologico.

Incrocia i ragazzini della Fiorentina che festeggiano e si congratula con loro, poi entra nella stanza riservata agli sconfitti. Perché? Magari l’intenzione è buona, augurare buona fortuna ai giovani della Roma. In fondo lui alla Roma, a dispetto delle recenti contestazioni incassate all’Olimpico, è ancora legato. Ma il suo ingresso non autorizzato e le sue parole vengono letti come un modo di irridere l’avversario.

Mattia Almaviva, l’attaccante del 2006 diventato famoso a 11 anni per aver ricevuto la fascia di capitano da Totti nella notte del grande addio, lo insulta e lo invita ad andarsene. Zaniolo reagisce male. E scatta il parapiglia. Almaviva viene colpito. Ma ha la peggio un altro giocatore della Roma, Marco Litti, scaraventato durante la rissa contro una panchina. Succede tutto in pochi secondi, perché i litiganti vengono velocemente separati. Zaniolo viene accompagnato subito fuori dal Viola Park e ha una crisi di pianto, capisce di averla combinata grossa. Ma giura alla Fiorentina e alle persone a lui vicine di non aver picchiato nessuno, come invece si evince dalla nota di censura pubblicata dalla Roma intorno alle 23.15. La Fiorentina replica con un comunicato che riporta la versione di Zaniolo: «Hanno cominciato ad insultarmi, quindi per evitare che la situazione degenerasse ho preferito andare via». Lo scrive il Corriere dello Sport.