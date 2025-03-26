Zaniolo, romantica proposta di matrimonio alla compagna sullo sfondo del Ponte Vecchio

Il giocatore viola e la compagna si promettono amore eterno e rilanciano la promessa sui loro profili social

Un momento emozionante e romantico per Nicolò Zaniolo e la sua compagna Sara Scaperrotta. Il calciatore della Fiorentina ha ufficializzato la sua proposta di matrimonio con un post su Instagram che ha subito conquistato il cuore dei suoi follower. Insieme alla sua futura sposa, Zaniolo ha condiviso alcune foto scattate durante una cena romantica nel cuore di Firenze.

La didascalia, semplice ma carica di significato, recita: "Ora & per sempre", un messaggio chiaro che sottolinea l’impegno e l’intenzione di Zaniolo di passare il resto della sua vita con Sara. Il gesto non solo celebra il loro amore, ma segna anche un passo importante nella loro relazione che ricordiamo subì un brusco stop poco prima della nascita del loro figlio Tommaso.