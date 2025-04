Repubblica: “Il riscatto di Zaniolo è difficilissimo. Fagioli resterà, la Fiorentina ha già deciso”

Si fa sempre più difficile pensare di veder riscattato Zaniolo dalla Fiorentina in estate. Molto diversa la situazione di Nicolò Fagioli. L’ex Juventus è considerato al centro del progetto futuro e se non scatterà l’obbligo di riscatto garantito con la qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, la società verserà comunque alla Juve i 13,5 milioni più 2,5 di bonus necessari per acquisire il cartellino del giocatore dal club bianconero. Fagioli, dunque, sarà il presente ma anche il futuro della Fiorentina. Lo scrive Repubblica.