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Gazzetta: “Zaniolo-Fiorentina permanenza lontana. Solo 3 le presenze conteggiabili"

Il futuro di Zaniolo sarà deciso da queste ultime 9 partite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2025 09:07
Gazzetta: “Zaniolo-Fiorentina permanenza lontana. Solo 3 le presenze conteggiabili" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nove partite di campionato, oltre alla Conference League per diventare protagonista in viola. Per Nicolò Zaniolo il finale di stagione con la Fiorentina ha i contorni di una vera e propria sfida che per adesso non è riuscito a vincere. Dal giocatore sono arrivati segnali di generosità con la voglia di mettersi a totale disposizione, come quando ha ricoperto il ruolo di centravanti al posto di Moise Kean, ma poi sul campo non ha inciso. Mancano i suoi strappi e il saper essere decisivo.

Fino ad ora conta 23 minuti con l’Inter , 55 con il Como, 84 con il V erona, 88 con il Lecce e uno con la Juventus, oltre agli 11 minuti nel ritorno in casa con il Panathinaikos. Numeri che non possono essere sottovalutati se si pensa pure al futuro perché Zaniolo è a Firenze in prestito oneroso dal Galatasaray a 3.2 con diritto di riscatto a 15,5 milioni che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze (per almeno 30 minuti) e quindi sono soltanto 3 quelle conteggiabili ai fini di una permanenza che adesso appare lontana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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