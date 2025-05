Gazzetta: “Gudmundsson? 17 milioni sono troppi, la Fiorentina ritratterà. Zaniolo non verrà riscattato”

Una riflessione accurata andrà fatta poi su Gudmundsson per il quale, oltre alla valutazione tecnica, si aggiunge quella processuale e quindi è ancora più complesso capirne il futuro. La Fiorentina dovrebbe reintavolare una trattativa con il Genoa con tempistiche e cifre diverse. Ora servirebbero 17 milioni entro il 15 giugno, ma non ci sono le condizioni in questi termini. Intanto l’islandese ha detto che «a Firenze rimarrebbe volentieri però non dipende solo da me». Zaniolo invece non verrà riscattato ed è già ai saluti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.