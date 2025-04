Pedullà: “Zaniolo, la Fiorentina non è convinta. Fagioli e De Gea restano, anche senza Europa”

Il giornalista Alfredo Pedullà nel suo canale YouTube ha parlato di Fiorentina facendo il punto sui riscatti in vista della prossima stagione:

“Il riscatto di Zaniolo è molto complicato, De Gea non è un problema e Fagioli non è una notizia. Quando la Fiorentina ha preso Fagioli dalla Juventus aveva già programmato il riscatto a prescindere dall’obbligo in caso di Europa. Zaniolo è un punto di domanda. Non ha convinto, non ha portato il contributo aspettato e le possibilità di riscatto ad oggi stanno sotto al 50%. Poi magari da qui a fine stagione realizza goal e assist decisivi e la storia cambia.”