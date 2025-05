L’ingresso choc di Zaniolo: in 15 minuti 0 palloni toccati, 0 contrasti e solo un duello aereo perso

La Fiorentina ieri sera al termine della partita contro il Betis è stata eliminata dalla Conference League al termine di una partita con un finale amaro. In conferenza stampa Palladino non ha nascosto tutta la sua delusione per l’eliminazione, ma anche per il rendimento di qualche calciatore subentrato, senza però fare nomi.

Ma a chi si riferiva Palladino, a tutti i subentrati o a qualcuno in particolare? Viene legittimo pensare che a Zaniolo siano fischiate le orecchie, dato il suo ingresso in campo completamente nullo. Dato che in 15 minuti Zaniolo non ha mai toccato la palla, nemmeno per sbaglio, e non ha fatto ne un fallo, ne un contrasto ne un tentativo di recupero, niente di niente. Un solo duello aereo tentato e tra l’altro perso, ma c’è di più. Infatti nonostante fosse fresco non ha mai provato a farsi vedere per ricevere palla ne tantomeno ha fatto una corsa all’indietro per dare una mano a chi correva da più di 100 minuti. Il tutto nella partita più importante della stagione