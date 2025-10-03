Zaniolo fa mea culpa: "Nella mia carriera ho fatti tanti sbagli, dovuti alla troppa esposizione mediatica"

L'ex calciatore della Fiorentina Niccolò Zaniolo ha rilasciato un intervista alla Repubblica in cui ha parlato anche degli errori fatti in passato, queste le sue parole:Dalle bravate con Kean nell'Und...

L'ex calciatore della Fiorentina Niccolò Zaniolo ha rilasciato un intervista alla Repubblica in cui ha parlato anche degli errori fatti in passato, queste le sue parole:

Dalle bravate con Kean nell'Under 21 alla lite al Viola Park coi primavera della Roma, Zaniolo assicura:

"Se c'è qualcosa che non rifarei? Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall'altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall'inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po' la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po' troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei".

Come hai fatto a reggere le pressioni a Roma dopo le parole di Mourinho?

"Come ho fatto a sopportarle? Forse all'esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo. Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l'ho fatta percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro"