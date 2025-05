Quella con il Betis potrebbe essere stata l’ultima presenza di Zaniolo con la Fiorentina

L’avventura di Zaniolo potrebbe essersi conclusa nel modo peggiore possibile con l’eliminazione dalla Conference League ed un ingresso in campo a dir poco horror. L’attaccante viola infatti è squalificato per due giornate e rientrerà solamente per Udinese-Fiorentina, l’ultima partita di campionato.

Qualora quella partite contasse qualcosa per la Fiorentina, Zaniolo potrebbe anche non entrare in campo come è già capitato in questa stagione a Firenze, dato che nelle gerarchie parte dietro a tutti gli altri attaccanti viola. Considerando che il riscatto è improbabile, l’ex Roma rischia di lasciare Firenze con un ingresso in campo da 0 palloni toccati, simbolo di un avventura che non è andata per niente come le parti avevano sperato