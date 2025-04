Zaniolo, Moreno e Dodo erano in diffida e salteranno il ritorno, Fiorentina in emergenza sulla destra

Si è conclusa da pochi minuti la gara di andata tra Celje e Fiorentina valevole per i quarti di finale di andata di Conference League con la Fiorentina che si è imposta per 1-2 in trasferta. Un buon risultato dunque per i ragazzi di Palladino che al ritorno dovrà difendere il risultato al Franchi, ritorno che però la Fiorentina dovrà senza Zaniolo, Moreno e Dodo.

I tre infatti erano gli unici 3 diffidati della Fiorentina e sono stati tutti ammoniti, un problema soprattutto sulla fascia destra dato che il club viola non avrà ne Dodo ne quello che oggi ha fatto il suo vice cioè Moreno. Vedremo dunque se Palladino sceglierà di adattare Folorunsho come fatto oggi nel secondo tempo.