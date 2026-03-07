Sentite Davis: “Con la Fiorentina non ero al 100% fisicamente. Zaniolo è un giocatore di alto livello”

L’attaccante dell’Udinese Keinan Davis ha parlato ai microfoni di Flashscore della sua prestazione con la Fiorentina e di Nicolò Zaniolo, queste le sue parole:

Come procede la tua collaborazione con Nicolò Zaniolo ? Perché lui gioca spesso al tuo fianco come una sorta di seconda punta…

“Prima della partita con la Fiorentina (in cui ha segnato Davis) , sono stato fuori per quattro settimane, quindi sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, ma sapevo che potevo contare su Nico per tenere a bada due o tre giocatori e aiutarmi. È un giocatore di alto livello. La sua carriera, i posti in cui è stato e i club in cui ha giocato parlano da soli. È un talento internazionale, quindi è bello avere questo tipo di giocatore nella nostra squadra.”