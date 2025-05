Gazzetta: “Zaniolo fischiato ed espulso a fine partita per proteste contro la terna arbitrale”

I fischi non sono mancati. Così come le occasioni. Ma stavolta a Nicolò Zaniolo non è riuscito il colpo dell’ex come accadde a dicembre quando da calciatore dell’Atalanta esultò per la rete dello 0-2 sotto il settore ospiti. L’accoglienza per quello che era stato l’eroe della finale di Tirana è stata pessima. I primi cori sono arrivati nel riscaldamento e sono aumentati alla lettura delle formazioni. A ogni tocco di palla Zaniolo è stato subissato di fischi e non sono mancate le scaramucce in campo soprattutto con Gianluca Mancini, la ruggine tra i due si era vista anche nella sfida precedente. La prestazione è stata deludente, da annotare giusto un tiro alle stelle anche questo accompagnato da fischi che sono diventati assordanti al momento della sostituzione. A completare la serata amara l’espulsione a fine gara per le proteste reiterate verso la terna arbitrale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.