Gazzetta: “Palladino dà ancora spazio a Zaniolo, si gioca la permanenza alla Fiorentina”

Possibile spazio a Beltran e Zaniolo, una coppia che può far male al Celje. I due si sono allenati sempre al massimo e anche l’ex Galatasaray, che finora ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, ora è chiamato a fare la differenza a livello internazionale. Lui questa Coppa la conosce molto bene, ha segnato la rete decisiva per far alzare il trofeo alla Roma nel 2022 e ora ha voglia di dare una svolta pure al suo percorso in viola, soprattutto se vuole continuare a sperare di avere possibilità di conferma per la prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.