Corriere dello Sport: “Zaniolo, la pazienza è finita! Col Betis ultima alla Fiorentina prima dell’addio”

Meno di tre anni fa Nicolò Zaniolo decideva una finale europea. Tre anni dopo è tutto diverso. Nella stessa competizione (Conference), ma in semifinale, ha fatto scena muta o quasi. In Fiorentina-Betis, infatti, il suo ingresso in campo è stato incommentabile, perché di fatto non c’è stato. Sedici minuti giocati, l’intero secondo tempo supplementare, senza aver toccato un pallone, con la sensazione, anche nel momento di massimo pathos della stagione, di essere un corpo estraneo al contesto.

La comparsata di coppa potrebbe essere l’ultima in maglia viola. Perché la squalifica presa dalla panchina nel finale di gara contro la Roma lo estrometterà dalla trasferta di Venezia e dal bollente incrocio con il Bologna di Italiano. Scontati i due turni di stop, tornerà a disposizione per Udinese-Fiorentina, ma a quel punto sarà comunque troppo tardi per lasciare il segno. Le sue occasioni – non troppe – le ha avute: tredici gare col giglio sul petto, quattro da titolare, per un totale di 462’. Oltre a quello di giovedì sera, altri zero più pesanti sono quelli alla voce gol e assist da febbraio a ora. Già con la Roma Palladino aveva provato a rivitalizzarlo inserendolo in un contesto ostico come quello dell’Olimpico, ma il risultato era stato disastroso. Giovedì poi l’ultima spiaggia. Dopo la seconda stecca in quattro giorni, è improbabile ci sia una terza chance per lui. Il suo destino è segnato, tornerà in Turchia. Lo riporta il Corriere dello Sport.