Le indicazioni dalla Slovenia per la Fiorentina: “Moreno non può fare l’ala destra e Zaniolo il bomber”

Raffaele Palladino in queste 7 giornate si gioca l’obbligatorio accesso all’Europa per la prossima stagione. Non può fallirlo e non è facile arrivarci. Perché, nonostante la Viola abbia cambiato passo, vincendo con Juve e Atalanta e pareggiando col Milan, ci sono nove squadre che lottano per giocare una coppa europea il prossimo anno. Considerato che Inter e Napoli sono a posto, sono sette a giocarsela: Atalanta, Bologna, Juve, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan. La teorica fortuna è quella di dover incontrare solo Roma e Bologna.

Ma con le piccole, e ora arrivano nell’ordine Parma, Cagliari ed Empoli, i Palladino Boys faticano. Se poi ci si complica la vita… Gli azzardi Il turnover è sacrosanto, ma il campo ha dimostrato che un centrale difensivo, Moreno, non può fare l’ala e che una coppia d’attacco quasi inedita, poco rodata, Beltran-Zaniolo, col primo che è bravissimo in tutto, ma non è un bomber spietato in area, è rischioso proporla se ci si vuole imporre. Metteteci che l’assenza di Gosens (per altre due partite?) pe sa, che Folorunsho si è adattato con sacrificio in un ruolo non suo da esterno, più basso che alto, che Adli veniva da un lungo stop.

Domani contro il Parma torneranno Gudmundsson, risparmiato a Celje, e il totem Kean, 17 gol in questo campionato, in campo solo nel finale in Slovenia. Parliamo di una coppia d’attacco che in questa Serie A ha messo insieme 23 gol, contro i 4 di Beltran (tutti suoi) e Zaniolo. Palladino avrà più cambi da spendere in mezzo dove Cataldi accusa un po’ di stanchezza e Mandragora non sbaglia un colpo, con anche Ndour che dà energia fresca e il Richardson che giovedì è entrato con l’atteggiamento giusto. Poi ritroverà l’esperienza di Pablo Marì al centro della difesa. Ndour e Marì sono fuori lista in Europa, dove, per il ritorno con gli sloveni al Franchi, mancheranno, oltre a Colpani e Gosens, gli squalificati Dodò, Moreno e Zaniolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport