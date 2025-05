Scintille nel finale all’Olimpico: espulso Zaniolo per proteste dopo il 90′. Salta la trasferta di Venezia

Scintille nel finale di Roma-Fiorentina. Uno dei grandi ex della partita vinta dai giallorossi, Nicolò Zaniolo, ha infatti chiuso in maniera particolarmente accesa una serata polemica.

Il fantasista dei gigliati, dopo il triplice fischio, ha infatti avuto da ridire nei confronti dell’arbitro Chiffi, che lo ha espulso mentre il suo compagno di squadra Mandragora lo allontanava per evitare di peggiorare la situazione. La squalifica dipenderà, ovviamente, da cosa Zaniolo sia “riuscito” a dire al direttore di gara.

Non è stata una gara come le altre per Zaniolo: sostituito al 60′ da Palladino, che ha inserito al suo posto Gudmundsson, l’ex romanista è stato salutato dai fischi dei tifosi giallorossi. Lo scrive TMW.