Marco Amelia su Zaniolo: “La gente si sbagliava su di lui, ora illumina Udine e dimostra il suo valore”

L’ex portiere della Nazionale Marco Amelia ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto, toccando anche l’argomento Nicolò Zaniolo. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex giocatore della Fiorentina: “In passato ha ricevuto troppe critiche, ora sta dimostrando a tutti che la gente si sbagliava nei suoi confronti. Non dobbiamo dimenticare che Zaniolo ha subito due rotture del crociato, che ne hanno debilitato la crescita. Sono contento che Nicolò stia dimostrando il suo valore a Udine, il Friuli è l’ambiente giusto per lui per tornare a splendere.”