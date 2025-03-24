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Gazzetta: “Serve una scintilla a Zaniolo. Domenica chance contro l’Atalanta di Gasp?”

Zaniolo è arrivato alla Fiorentina per riscattare le delusioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2025 09:05
Gazzetta: “Serve una scintilla a Zaniolo. Domenica chance contro l’Atalanta di Gasp?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nicolò Zaniolo è tornato a Firenze, città che conosceva già dai tempi delle giovanili, per riscattare le delusioni all'Atalanta dove ha collezionato 23 presenze, 3 gol e altrettanti assist, ma senza diventare centrale al gioco e pure la sintonia con Gian Piero Gasperini non sembra mai scattata. A Firenze ancora la situazione non è decollata e serve una scintilla che il calciatore spera possa arrivare già domenica al Franchi quando arriverà proprio l'Atalanta di Gasperini, un incentivo in più per svoltare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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