Gazzetta: “Serve una scintilla a Zaniolo. Domenica chance contro l’Atalanta di Gasp?”

Zaniolo è arrivato alla Fiorentina per riscattare le delusioni

Nicolò Zaniolo è tornato a Firenze, città che conosceva già dai tempi delle giovanili, per riscattare le delusioni all'Atalanta dove ha collezionato 23 presenze, 3 gol e altrettanti assist, ma senza diventare centrale al gioco e pure la sintonia con Gian Piero Gasperini non sembra mai scattata. A Firenze ancora la situazione non è decollata e serve una scintilla che il calciatore spera possa arrivare già domenica al Franchi quando arriverà proprio l'Atalanta di Gasperini, un incentivo in più per svoltare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.