Zaniolo insultato e offeso a Cagliari. Palladino: “Bravo a non cadere nelle provocazioni”. Da dove nasce

Raffaele Palladino, dopo la vittoria di Cagliari, ha parlato in conferenza stampa anche di Zaniolo e della sua situazione. Il calciatore, entrato in campo nei minuti finali della gara, è stato molto fischiato e insultato dai tifosi sardi che con lui avevano litigato il 14 dicembre in occasione di Cagliari-Atalanta, terminata 0-1. In quell’occasione la squadra bergamasca ha vinto sul campo del Cagliari grazie proprio al gol di Zaniolo e il calciatore, adesso alla Fiorentina, esultò in maniera provocatoria verso i tifosi di casa che non lo hanno dimenticato e infatti ieri lo hanno insultato. Queste le parole di Palladino su Zaniolo: “Non ho detto nulla a Zaniolo, ho visto che i tifosi del Cagliari lo hanno beccato, lui è stato bravo a non cadere nelle provocazioni, non deve mai farlo quando ci sono. Poteva anche far gol ma è stato bravo Caprile, peccato per quello”