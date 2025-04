Zaniolo, il riscatto passa dalla Conference: con il Celje un’occasione per iniziare la sua storia in viola

Nicolò Zaniolo, dopo un’esperienza deludente all’Atalanta, ha scelto di trasferirsi alla Fiorentina a gennaio per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico. Nonostante le aspettative, il suo impiego in maglia viola è stato finora limitato, tanto da rendere il suo riscatto molto complicato, almeno per il momento.​

Il suo minutaggio in maglia viola

L’avvio dell’esperienza di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina era stato promettente. Complice il modulo iniziale, il 4-2-3-1, il trequartista ex Roma aveva trovato subito spazio, partendo titolare nelle tre partite successive all’esordio a San Siro contro l’Inter. Sembrava l’inizio di un nuovo percorso, con la possibilità concreta di rilanciarsi in un contesto tecnico che gli offriva centralità e fiducia.

Tuttavia, dopo la sfida contro il Lecce, Palladino ha optato per un cambio di sistema, passando al 3-5-2. Una svolta tattica che ha avuto un impatto diretto sul ruolo di Zaniolo, escluso dagli undici titolari e scalato alle spalle di Moise Kean nelle rotazioni offensive. Un arretramento nelle gerarchie comprensibile, ma che ha inevitabilmente ridotto le opportunità del classe ’99.

Nelle ultime sei partite, Zaniolo è stato impiegato solo tre volte, sempre a gara in corso, per un totale di appena 18 minuti complessivi. Una presenza quasi simbolica, che porta il suo minutaggio complessivo a soli 268 minuti da quando ha indossato la maglia viola. Numeri che non rispecchiano le sue aspettative, dato che aveva lasciato l’Atalanta proprio per trovare più spazio, come da lui stesso sottolineato:

​“Volevo sentirmi centrale in un progetto, sentivo la necessità di tornare protagonista. A Bergamo questa situazione non si era concretizzata, così ho preferito cercare una realtà che mi permettesse di esprimermi al meglio.“

Le cifre del riscatto di Zaniolo e un futuro ancora da scrivere

La Fiorentina ha deciso di scommettere su Nicolò Zaniolo investendo potenzialmente oltre 20 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. Una scelta importante, che per ora non ha ancora dato i frutti sperati. Ma la partita di Conference League contro il Celje potrebbe rappresentare la prima, vera occasione per rilanciare l’ex Roma. Palladino nel corso della conferenza stampa odierna ha sottolineato:

“Zaniolo si sta allenando bene, da grande professionista. Ha trovato dei compagni che gli vogliono bene e continuità di lavoro. Sono sicuro che sfrutterà la sua opportunità. Appena capiterà l’occasione dimostrerà il suo valore“.

Il club sloveno non è tra le formazioni di livello più alto della competizione, e proprio per questo motivo Palladino sta valutando di far riposare qualche titolare, dando spazio a chi ha avuto meno minuti finora. Zaniolo potrebbe quindi avere una chance dal 1° minuto. In caso di panchina per Kean, quindi, Zaniolo potrebbe essere schierato da centravanti, con Beltran a supporto.

Il match contro il Celje, sulla carta abbordabile, potrebbe rivelarsi quindi un crocevia per Zaniolo e per la Fiorentina: una prestazione convincente gli permetterebbe di riguadagnare spazio, fiducia e magari anche un ruolo centrale nel progetto viola.