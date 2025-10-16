Sentite Zaniolo: “Fiorentina? Non ho fatto bene, ho accettato il mancato riscatto”

Nicolò Zaniolo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in qualche tratto ha anche parlato della Fiorentina: “”Non è rimasto a Firenze per volontà della Fiorentina”

«Non proprio. Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione».

Amici nel mondo del calcio?

«Carnesecchi. E Kean, ci conosciamo da più di quindici anni, non siamo più quelli dei ritardi ingiustificati. E Luca Ranieri: cresciuti insieme nella stessa scuola, ritrovati a Firenze».