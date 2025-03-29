Corriere dello Sport riporta: "Al riscatto di Zaniolo mancano nove presenze. Lui vorrebbe rimanere a Firenze"

L'ultimo tango, uno sprint finale per poi parlare di futuro. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato la situazione legata a Nicolò Zaniolo: dopo gli alti e bassi con la maglia dell'Atala...

L'ultimo tango, uno sprint finale per poi parlare di futuro. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato la situazione legata a Nicolò Zaniolo: dopo gli alti e bassi con la maglia dell'Atalanta nella prima parte di campionato, il trequartista ex Roma cerca riscatto a Firenze. Al momento deve ancora incidere, motivo per il quale servirà un cambio di passo importante nelle ultime gare a disposizione.

Per arrivare al riscatto serviranno altre undici gare, poi i viola dovranno sborsare 15.5 milioni di euro più bonus (se la squadra arriverà almeno in semifinale di Conference). Fermandosi ai quarti (considerato che le presenze non sono numeriche ma in percentuale) basteranno soltanto nove gare di almeno mezz'ora. Servirà quindi un approccio convincente, in modo tale poi da ripartire da zero nella prossima stagione. La priorità di Nicolò è quella di rimanere a Firenze.

Ieri nel frattempo Raffaele Palladino è intervenuto in merito alla vicenda Zaniolo e al suo eventuale riscatto: "No, non abbiamo parlato del futuro. Sono sicuro che farà un ottimo finale di stagione. Io sono ambizioso e vorrei arrivare fino in fondo alla Conference", ha ribadito. Sintomo di voler restare concentrato sul campo: domani i viola sfideranno l'Atalanta, un motivo in più per dare continuità alla vittoria maturata contro la Juventus poco prima della sosta.