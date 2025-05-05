Zaniolo è troppo irruento: ha lo stesso numero di cartellini e di tiri in porta, più falli fatti che dribbling

L'avventura di Zaniolo a Firenze non sta andando come lui stesso ed i tifosi si aspettavano, gioca poco e spesso quando gioca non riesce ad incidere. C'è un aspetto però che colpisce oltre alle brutte...

L'avventura di Zaniolo a Firenze non sta andando come lui stesso ed i tifosi si aspettavano, gioca poco e spesso quando gioca non riesce ad incidere. C'è un aspetto però che colpisce oltre alle brutte prestazioni, Zaniolo in campo è spesso molto irruento e nervoso, e questo lo porta a collezionare un enorme quantità di fischi e cartellini a sfavore.

Nonostante non giochi mai Zaniolo ha già saltato una partita per squalifica, e in attesa del giudice sportivo ne salterà almeno un altra visto il rosso rimediato ieri ha tempo scaduto per proteste. In questo senso sono impressionanti le statistiche di Zaniolo, in 465 minuti giocati ha preso 5 cartellini, uno ogni 93 minuti, ha fatto 17 falli, uno ogni 27 minuti giocati.

Numeri altissimi se consideriamo che Zaniolo è un attaccante, e soprattutto se li paragoniamo ad i suoi numeri offensivi, infatti Zaniolo ha lo stesso numero di cartellini presi e tiri in porta fatti, 5 come detto prima, ma soprattutto ha quasi il doppio di falli fatti rispetto ai dribbling riusciti, 17 falli fatti e 9 dribbling portati a termine con successo.

Zaniolo deve trovare il modo di calmarsi perché già non è un titolare e gioca poco, se poi salta anche partite per squalifica le possibilità di mettersi in luce diminuiscono di molto. Forse per far tornare alla luce il suo talento ha anche bisogno di stare più tranquillo