Marchiol: “Su Zaniolo c’erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti”

Lunedì sera alle 20:45, la Fiorentina è chiamata a una prova di maturità contro l’Udinese. Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. “L’Udinese ultimamente è troppo brutta. La Fiorentina è alla ricerca di punti pesanti. Anche se il margine è ampio, è brutto farsi risucchiare dalle squadre sottostanti che lottano per la salvezza”.

Sul fronte formazione “Solet non ci sarà di sicuro, starà fuori per almeno un paio di settimane. Davis è tornato in gruppo, ha fatto un paio di allenamenti. Verosimile che possa essere portato in panchina, difficile che possa partire dal primo minuto. A meno di idee innovative con giocatori adattati in altri ruoli, giocheranno Buksa e Zaniolo”.

Proprio Zaniolo sarà uno degli osservati speciali della serata: “La sua è una buona stagione, ma deve fare qualcosa in più. In estate c’erano tante aspettative, nonostante venisse da diversi fallimenti negli ultimi anni. È stato messo al centro del progetto. Se l’Udinese può parlare di una salvezza quasi acquisita già a febbraio è tanto merito delle giocate di Zaniolo”, ha sottolineato Marchiol.

Per la Fiorentina Udine rappresenta uno snodo cruciale: vincere significherebbe dare un segnale forte, a sé stessi e al campionato.