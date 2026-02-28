28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchiol: “Su Zaniolo c’erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti”

News

Marchiol: “Su Zaniolo c’erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti”

Redazione

28 Febbraio · 15:30

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 15:30

TAG:

#FiorentinaSerie AZaniolo

Condividi:

di

In vista della gara di Lunedì, Marchiol parla del momento dell'Udinese, di Zaniolo e dà qualche news sulla probabile formazione.

Lunedì sera alle 20:45, la Fiorentina è chiamata a una prova di maturità contro l’Udinese. Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. “L’Udinese ultimamente è troppo brutta. La Fiorentina è alla ricerca di punti pesanti. Anche se il margine è ampio, è brutto farsi risucchiare dalle squadre sottostanti che lottano per la salvezza”.
Sul fronte formazione “Solet non ci sarà di sicuro, starà fuori per almeno un paio di settimane. Davis è tornato in gruppo, ha fatto un paio di allenamenti. Verosimile che possa essere portato in panchina, difficile che possa partire dal primo minuto. A meno di idee innovative con giocatori adattati in altri ruoli, giocheranno Buksa e Zaniolo”.
Proprio Zaniolo sarà uno degli osservati speciali della serata: “La sua è una buona stagione, ma deve fare qualcosa in più. In estate c’erano tante aspettative, nonostante venisse da diversi fallimenti negli ultimi anni. È stato messo al centro del progetto. Se l’Udinese può parlare di una salvezza quasi acquisita già a febbraio è tanto merito delle giocate di Zaniolo”, ha sottolineato Marchiol.

Per la Fiorentina Udine rappresenta uno snodo cruciale: vincere significherebbe dare un segnale forte, a sé stessi e al campionato.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio