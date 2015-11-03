Notizie Accomando Fiorentina

Accomando sicuro: "Le difficoltà della Fiorentina sono legate ai cambiamenti nello staff di Pioli"
26 settembre 2025 16:41
Accomando (Dazn): "La Fiorentina annuncerà Pioli tra martedì e mercoledì. Contratto fino al 2028"
06 luglio 2025 17:37
Accomando spiega: "Kean non vuole andare in Arabia, piace in Serie A." La clausola scade il 15 luglio
01 luglio 2025 23:11
Accomando spara: "Contatti Milan con entourage di Kean, anche Vlahovic tra i preferiti di Allegri"
18 giugno 2025 22:30
Accomando (Dazn): "Accordo totale tra Fiorentina e Pioli: contratto fino al 2028. L'annuncio a luglio"
11 giugno 2025 11:37
Accomando: "Dopo aver chiuso Ndour, la Fiorentina lavora per Fagioli: manca l'accordo col giocatore"
02 febbraio 2025 12:03
Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"
30 gennaio 2025 15:17
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