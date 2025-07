Orazio Accomando, noto giornalista sportivo di Sportmediaset, spiega su X la situazione attorno a Kean che, per come spiega lui, non ha aperto fin’ora al trasferimento in Arabia, nonostante l’interesse di alcuni club sauditi su di lui. Moise piace anche in Serie A e in Premier. Oggi siamo entrati nei quindici giorni di validità della clausola da 52 milioni.