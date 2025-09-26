Accomando sicuro: "Le difficoltà della Fiorentina sono legate ai cambiamenti nello staff di Pioli"

Orazio Accomando considera un dettaglio su Pioli che è sfuggito a molti e si interroga sullo staff dell'allenatore.

Il giornalista di Sport Mediaset, Orazio Accomando, ha spiegato nel canale social Tutti in the Box un dettaglio che nessuno considera su Pioli alla Fiorentina.

Durante la sua carriera, Stefano Pioli ha cambiato diversi componenti del suo staff, gli stessi che negli anni lo hanno accompagnato nei momenti di successo. Un aspetto tutt'altro che banale, che, come sottolinea Orazio, può spiegare parte della difficoltà iniziali viola.

Di seguito le sue parole: "Lo staff di Pioli è uno staff completamente rinnovato quest'anno. Luciano Vulcano che è stato l'assistente tattico negli ultimi 8 anni dall'Inter fino all'Arabia, adesso è al Sunderland. Murelli, che è stato il vice storico di Pioli, ora è il vice di Pisacane a Cagliari. Ci sono una serie di figure che hanno rappresentato, insieme a Pioli, un punto di forza del suo staff che ora non ci sono e quindi, secondo me, quello è un aspetto che non va sottovalutato. Per la Fiorentina è un palese momento di difficoltà. Però, è una di quelle squadre, di quelle situazione, che mi fanno dire aspettiamo un attimo; perché magari la stagione deve ancora decollare. Sono più preoccupato per il Lecce di Di Francesco che per la Fiorentina."