Accomando (Dazn): “Accordo totale tra Fiorentina e Pioli: contratto fino al 2028. L’annuncio a luglio”

Il giornalista esperto di mercato di Dazn, Orazio Accomando, ha postato su X alcuni importanti aggiornamenti sulla questione Pioli-Fiorentina. Secondo il giornalista, la Fiorentina e Pioli avrebbero trovato un accordo totale dopo giorni di trattative serrate. Queste le sue parole:

“Stefano #Pioli ha raggiunto l’accordo totale con la #Fiorentina per un contratto fino al 2028. Annuncio non prima della prima settimana di luglio per questioni burocratiche legate all’attuale contratto di Pioli in Arabia”.