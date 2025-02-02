Accomando: "Dopo aver chiuso Ndour, la Fiorentina lavora per Fagioli: manca l'accordo col giocatore"

La Fiorentina lavora su Nicolò Fagioli: trattativa in corso, ma ancora manca l'accordo col centrocampista della Juventus

La Fiorentina ha messo nel mirino Nicolò Fagioli per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, dopo aver definito l'arrivo di Cher Ndour dal Paris Saint-Germain – che arriverà a Firenze oggi pomeriggio per le visite mediche e firmerà domani – il club viola sta lavorando per il centrocampista bianconero. Tuttavia, al momento non è ancora stato raggiunto un accordo con il giocatore e le trattative sono in corso.

Romano: “Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia”

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